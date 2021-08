Calciomercato Verona, Stepinski va all'Aris Limassol (Di mercoledì 4 agosto 2021) Verona - Il Verona , in un comunicato, ha ufficializzato la cessione in prestito, con diritto di acquisizione definitiva, di Mariusz St?pi?ski all' Aris Limassol . Ecco la nota del club: " Hellas ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato la cessione in prestito, con diritto di acquisizione definitiva, di Mariusz St?pi?ski all'. Ecco la nota del club: " Hellas ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Verona in chiusura per #Frabotta: l'esterno arriverebbe in prestito dalla #Juventus - DiMarzio : #Calciomercato | Definita l'operazione tra #Juventus e #Verona - Cucciolina96251 : RT @CalciohellasIt: Hellas Verona, ufficiale la cessione in prestito con diritto di riscatto di Mariusz Stepinski all'@aris_limassol #Calci… - CalciohellasIt : Hellas Verona, ufficiale la cessione in prestito con diritto di riscatto di Mariusz Stepinski all'@aris_limassol… - filoni_diletta : Nessun futuro in qualche big di #SerieA per #Zaccagni. Il classe 1995 potrebbe rinnovare con il #Verona… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Verona Calciomercato Verona, Stepinski va all'Aris Limassol Ecco la nota del club: " Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad ARIS FC 1930 , più conosciuta come Aris Limassol - a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva ...

Hellas Verona, UFFICIALE: Stepinski all'Aris Limassol Commenta per primo Hellas Verona FC comunica di aver ceduto all'Aris Limassol - a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva da parte del Club cipriota - le prestazioni sportive del 26enne ...

Calciomercato Verona, Stepinski va all'Aris Limassol Corriere dello Sport.it PRIMAVERA, ECCO IL CALENDARIO: PARTENZA A SASSUOLO Partirà da una trasferta contro il Sassuolo il Campionato Primavera 1 Timvision 2021/22 del Milan di Federico Giunti. La FIGC ha infatti ufficializzato il calendario della prossima stagione, la prima ...

Calciomercato Verona, Stepinski va all'Aris Limassol VERONA - Il Verona, in un comunicato, ha ufficializzato la cessione in prestito, con diritto di acquisizione definitiva, di Mariusz St?pi?ski all' Aris Limassol. Ecco la nota del club: "Hellas Verona ...

Ecco la nota del club: " HellasFC comunica di aver ceduto ad ARIS FC 1930 , più conosciuta come Aris Limassol - a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva ...Commenta per primo HellasFC comunica di aver ceduto all'Aris Limassol - a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva da parte del Club cipriota - le prestazioni sportive del 26enne ...Partirà da una trasferta contro il Sassuolo il Campionato Primavera 1 Timvision 2021/22 del Milan di Federico Giunti. La FIGC ha infatti ufficializzato il calendario della prossima stagione, la prima ...VERONA - Il Verona, in un comunicato, ha ufficializzato la cessione in prestito, con diritto di acquisizione definitiva, di Mariusz St?pi?ski all' Aris Limassol. Ecco la nota del club: "Hellas Verona ...