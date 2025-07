Elon Musk lancia il suo partito nasce America Party | Scegliamo la tattica di Epaminonda

Elon Musk sorprende ancora una volta, annunciando la nascita di America Party con l'intento di restituire libertà agli americani. In un panorama politico complesso, Musk si ispira alla tattica di epaminonda, stratega spartano noto per le sue vittorie decisive e innovative. Ma quale sarà il vero programma di questa nuova formazione? La sfida per Musk è grande, e il futuro di America Party dipende dalla sua capacità di innovare e conquistare il cuore degli elettori. Continua a leggere.

Elon Mus ha annunciato la nascita di America Party. Al momento non è chiaro il programma politico di questo nuovo partito. L'annuncio è stato fatto su X ed è seguito da qualche commento: "Oggi nasce America Party per restituirvi la libertà". Creare un partito negli Stati Uniti è un'operazione complessa ma Musk dice di avere già in mente una strategia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: partito - america - party - elon

Musk fonda il suo partito ?America Party?, il miliardario: «Non viviamo in democrazia, vi restituiremo la libertà» - Il miliardario sudafricano Elon Musk ha annunciato con un post su X la nascita dell'America Party, un nuovo movimento che promette di restituire la libertà ai cittadini.

Elon Musk fonda il suo partito, annuncia la nascita di "America Party" e dice: "Restituirà la libertà agli americani".Ieri,nel giorno delle celebrazioni dell'Indipendenza Usa,aveva lanciato un sondaggio su X.”Sprechi e corruzione,viviamo in un sistema monopartiti - X Vai su X

Elon Musk fonda il suo partito “America Party”, il miliardario: «Non viviamo in democrazia, vi restituiremo la libertà» Vai su Facebook

Nel giorno dell'Indipendenza Musk annuncia l'«America Party»: secondo Grok può arrivare al 10%; Elon Musk ha detto di aver formato un suo partito; Musk annuncia nascita di un terzo partito, l'America Party.

Elon Musk lancia il suo partito, nasce America Party: “Scegliamo la tattica di Epaminonda” - Al momento non è chiaro il programma politico di questo nuovo partito ... Riporta fanpage.it

Usa, Elon Musk annuncia la nascita di un terzo partito: l'America Party - E lo avrete", ha scritto l'ex numero uno del Doge dopo la rottura totale co ... Riporta msn.com