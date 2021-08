Calciomercato Chelsea | pronto ad offrire cifre stellari per Romelu Lukaku

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - SkySport : Lukaku, il Chelsea non molla: pronta nuova offerta all'Inter. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato… - lors1991 : RT @GnocchiGene: Dopo Hakimi al PSG e Lukaku verso il Chelsea, ieri Inzaghi si è detto disposto a fare il vice di Sarri #4agosto #gazzetta… - Sacarunz : RT @GnocchiGene: Dopo Hakimi al PSG e Lukaku verso il Chelsea, ieri Inzaghi si è detto disposto a fare il vice di Sarri #4agosto #gazzetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Chelsea

D'altronde il, piazzando 130 milioni della bilancia del Borussia Dortmund con l'obiettivo ... Perché il giallo estivo diè già bello che apparecchiato. Come sempre, manca solo ...Romelu Lukaku al?/, offerta: all'Inter 100 mln e Marcos Alonso LUKAKU VIA DALL'INTER? I MOTIVI DEL 'Sì', LA CRISI DI SUNING E I DEBITI Suning ha bisogno di fare cassa. Uno dei ...I londinesi sono disposti a tutto per riavere il belga che però preferisce i nerazzurri. La società pensa al bilancio ma valuta le alternative ...In caso di partenza di Lukaku, direzione Chelsea, l'Inter è pronta a virare sull'attaccante della Fiorentina Vlahovic: Zapata e Correa le alternative.