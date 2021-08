Calcio: Lazio, 1 - 1 con il Meppen, Immobile sbaglia rigore (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lazio non va oltre l'1 - 1 con il Meppen nel primo test amichevole del ritiro a Marienfeld. Porta stregata per i biancocelesti che sprecano nel finale anche un rigore con Immobile e costretti da ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lanon va oltre l'1 - 1 con ilnel primo test amichevole del ritiro a Marienfeld. Porta stregata per i biancocelesti che sprecano nel finale anche uncone costretti da ...

Advertising

CorSport : #Lazio, occhio a #Shaqiri: si libera dal Liverpool - sportface2016 : #LazioMeppen 1-1, le pagelle e il tabellino - Cucciolina96251 : RT @CorSport: #Lazio, #Muriqi non basta: con il #Meppen è 1-1 ?? - CorSport : #Lazio, #Muriqi non basta: con il #Meppen è 1-1 ?? - AvezzanoTw : Primo allenamento congiunto per l'#Avezzano #Calcio contro la #Tivoli, Eccellenza #Lazio. Stadio dei Marsi, domenic… -