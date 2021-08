Boxe | Olimpiadi Tokyo | Ben Whittaker si rifiuta di indossare la medaglia d’argento sul podio | ma poi si scusa

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La solitudine dei numeri due. La (bruttissima) abitudine di togliersi ladopo aver subito una sconfitta è pratica comune nel mondo del calcio. Decisamente più inusuale vedere scene di questo tipo nelle altre competizioni di altri sport, figuriamoci nella rassegna a cinque cerchi. Eppure a2020, incredibile ma vero, è successo. E a rendersi protagonista è stato Benjamin, boxista classificatosi al secondo posto nella specialità degli 81 kg del pugilato. Il 24enne britannico, deluso per il risultato, non appena gli è stata consegnata la, ha ripiegato il nastro attorno a essa tenendola per ...

Coninews : Dalla palestra di Torre Annunziata al podio a cinque cerchi di #Tokyo2020. ???? La favola di Irma #Testa porta alla… - repubblica : Il ragazzino della discarica salvato dalla boxe a un passo dall'oro delle Olimpiadi di Tokyo - Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella sto… - JackieMilesiF : Il ragazzino della discarica salvato dalla boxe a un passo dall'oro delle Olimpiadi di Tokyo - Prof_PaoloC : Dovremmo ricordare sempre che esistono realtà come questa e che bisogna sempre offrire opportunità. Come? Facendo a…

La solitudine dei numeri due. La (bruttissima) abitudine di togliersi la medaglia dopo aver subito una sconfitta è pratica comune nel mondo del calcio. Decisamente più inusuale vedere scene di questo tipo nelle altre competizioni di altri sport, figuriamoci nella rassegna a cinque cerchi. Eppure a Tokyo 2020, incredibile ma vero, è successo. E a rendersi protagonista è stato Benjamin Whittaker, boxista classificatosi al secondo posto nella specialità degli 81 kg del pugilato. Il 24enne britannico, deluso per il risultato, non appena gli è stata consegnata la medaglia, ha ripiegato il nastro attorno a essa tenendola per ...