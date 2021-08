Azimut Libera Impresa SGR e Fondo Agroalimentare Italiano acquistano controllo di Albert

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –SGR ehanno siglato un accordo vincolante per l’acquisto di una quota di maggioranza del gruppo, uno storico produttoredi semilavorati e prodotti finiti per gelaterie e pasticcerie. Perl’operazione è finalizzata per conto deldi Private Equity AZ Eltif Ophelia. Il gruppo, fondato nel 1981 dalla famiglia Libralato, con sede e stabilimento a Scandolara di Zero Branco (TV), è tra i più conosciuti ...

Teleborsa

Impresa SGR e Fondo Agroalimentare Italiano hanno siglato un accordo vincolante per l'acquisto di una quota di maggioranza del gruppo Albert, uno storico produttore italiano di semilavorati e prodotti finiti per gelaterie e pasticcerie. Fondo Agroalimentare Italiano I e Azimut Libera Impresa sgr, società del gruppo, per conto del fondo di Private Equity Az Eltif Ophelia, hanno siglato un accordo vincolante per l'acquisto di una quota di maggioranza del gruppo. Il gruppo, fondato nel 1981 dalla famiglia Libralato, con sede e stabilimento a Scandolara di Zero Branco (Treviso), è tra i più conosciuti produttori al mondo di ingredienti per la produzione di gelato.