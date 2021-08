ATP Washington 2021: Jannik Sinner liquida in due set Emil Ruusuvuori e vola agli ottavi (Di giovedì 5 agosto 2021) Jannik Sinner vince il match di secondo turno dell’ATP 500 di Washington contro Emil Ruusuvuori. L’azzurro si è imposto, al termine di una prestazione decisamente positiva, sul finlandese con il punteggio di 6-2 6-4. Un successo dal quale trarre la giusta fiducia in vista dei prossimi impegni. Il 19enne altoatesino sfiderà agli ottavi di finale della manifestazione lo statunitense Sebastian Korda, un altro avversario di buon livello che testerà ancora una volta la condizione psicofisica dell’italiano. Se le premesse dovessero essere quelle di oggi il numero 24 del mondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)vince il match di secondo turno dell’ATP 500 dicontro. L’azzurro si è imposto, al termine di una prestazione decisamente positiva, sul finlandese con il punteggio di 6-2 6-4. Un successo dal quale trarre la giusta fiducia in vista dei prossimi impegni. Il 19enne altoatesino sfideràdi finale della manifestazione lo statunitense Sebastian Korda, un altro avversario di buon livello che testerà ancora una volta la condizione psicofisica dell’italiano. Se le premesse dovessero essere quelle di oggi il numero 24 del mondo ...

livetennisit : ATP Washington: Jannik Sinner c’è. Battuto in due set Emil Ruusuvuori. Agli ottavi affronterà Korda - paoloigna1 : Chissà se anche il recente appannamento di #Sinner è dovuto ai social:-) Vedremo più seriamente se ritroverà la str… - ilveggente_it : ??#TENNIS #Nadal Vs #Sock è un match valido per il secondo turno del torneo #ATP500 di #Washington. Ecco tutte le n… - ilveggente_it : #TENNIS #Sinner Vs #Ruusuvuori è un match valido per il secondo turno del torneo #ATP500 di #Washington. Ecco tutt… - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP 500 Washington: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Jannik Sinner e Rafael Nadal -