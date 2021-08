ACEA | prima multiutility in Italia a ottenere certificazione ICMQ BIM per progettazione ingegneristica

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –, tramiteElabori, societa` che fornisce servizi tecnici alle altre aziende del Gruppo, e` lainad aver ottenuto, a luglio 2021, la(Istituto die marchio qualita` per prodotti e servizi per le costruzioni) BIM (Building Information Modeling) per la. La metodologia BIM, che rappresenta una rivoluzione all’interno dei processi progettuali, – spiegain una nota – impiega modelli digitali ...

Teleborsa

