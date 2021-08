1 minuto in Borsa 4 agosto 2021 (Di mercoledì 4 agosto 2021) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Stellantis (+2,47%). I più forti ribassi si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -2,16%. Sulla piattaforma americana del CME, lieve calo del petrolio, che scende a 70,15 dollari per barile.Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a 1,5%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 60,2 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI composito, che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Tele) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Stellantis (+2,47%). I più forti ribassi si verificano su Buzzi Unicem, che continua la seduta con -2,16%. Sulla piattaforma americana del CME, lieve calo del petrolio, che scende a 70,15 dollari per barile.Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a 1,5%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 60,2 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI composito, che ...

