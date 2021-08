'Voli cancellati e passeggeri a terra', l'Enac richiama Volotea e Wizz Air (Di martedì 3 agosto 2021) 'A seguito dei numerosi disservizi che si sono verificati nel corso delle ultime settimane causando disagi a centinaia di passeggeri, Enac ha scritto alle compagnie aeree Volotea e Wizz Air ... Leggi su veneziatoday (Di martedì 3 agosto 2021) 'A seguito dei numerosi disservizi che si sono verificati nel corso delle ultime settimane causando disagi a centinaia diha scritto alle compagnie aereeAir ...

Ultime Notizie dalla rete : Voli cancellati Diritti dei passeggeri, Enac richiama Volotea e Wizz Air "Ripetute violazioni dei diritti dei passeggeri" I problemi riguardano soprattutto voli cancellati, overbooking e ritardi , e l'Enac vuole anche verificare i programmi delle due compagnie in ...

'Voli cancellati e passeggeri a terra', l'Enac richiama Volotea e Wizz Air 'Le direzioni aeroportuali dell'Enac hanno riscontrato frequenti episodi di cancellazioni di voli, di overbooking e di ritardi prolungati da parte dei due vettori che hanno comportato notevoli disagi ...

