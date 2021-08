Vaccino ai bambini, giravolta di Locatelli (Di martedì 3 agosto 2021) 00:00 Zingaretti grida al terrorismo per l’attacco hacker ai server della Regione Lazio che ha paralizzato la prenotazione dei vaccini. Ma quello che fa ridere è che fino a qualche giorno fa la colpa era dei no vax. 03:10 La riforma Cartabia passa ala Camera con l’assenza di 13 deputati grillini. Carlo Nordio su Libero dice che è finita l’era dei manettari. 05:15 Si complica la questione del green pass sul posto di lavoro perché ci vuole una legge in più. Ma quando quel lavoratore va al ristorante invece gli viene richiesto senza problemi?! Assurdo! 07:00 La Verità pizzica il capo del Cts, Franco Locatelli, che fine a qualche mese diceva che i giovani non dovevano ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 3 agosto 2021) 00:00 Zingaretti grida al terrorismo per l’attacco hacker ai server della Regione Lazio che ha paralizzato la prenotazione dei vaccini. Ma quello che fa ridere è che fino a qualche giorno fa la colpa era dei no vax. 03:10 La riforma Cartabia passa ala Camera con l’assenza di 13 deputati grillini. Carlo Nordio su Libero dice che è finita l’era dei manettari. 05:15 Si complica la questione del green pass sul posto di lavoro perché ci vuole una legge in più. Ma quando quel lavoratore va al ristorante invece gli viene richiesto senza problemi?! Assurdo! 07:00 La Verità pizzica il capo del Cts, Franco, che fine a qualche mese diceva che i giovani non dovevano ...

Walterhagen1964 : @NinjitaOutlet Ricciardi è un pessimo comunicatore. Il suo metodo è quello del 'terrorismo preventivo'. Racconta st… - ologrammi : RT @Bibibobibox: @borghi_claudio A quasi 400 bambini di età compresa tra 12 e 17 anni è stata diagnosticata un'infiammazione cardiaca dopo… - MilenaNoventa : RT @roseohara78: Pfizer e Moderna alzano i prezzi dei vaccini. Albert Sabin non brevettò il vaccino dell'antipolio, ma lo regalò a tutti i… - italiarena : RT @roseohara78: Pfizer e Moderna alzano i prezzi dei vaccini. Albert Sabin non brevettò il vaccino dell'antipolio, ma lo regalò a tutti i… - MuraRosi : @NestSilvia @cgilnazionale Vivi in un altro pianeta? Sei convinta che i bambini o i ragazzi non useranno la mascher… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino bambini Covid, cosa serve per il rientro a scuola. L'epidemiologo: 'In presenza solo se vaccinati' ... 'per il rientro a scuola gli insegnanti dovrebbero essere tutti vaccinati' e 'sarebbe consigliabile immunizzare pure bambini e ragazzi, tanto più che ora per il vaccino Moderna ai giovani dai 12 ...

Covid, perché vaccinare gli adolescenti rappresenta un beneficio ... ma che non hanno un sistema immunitario capace di rispondere efficacemente al vaccino. Lo stesso discorso si applica ai non vaccinati che entrano in contatto con i bambini". Dai 12 anni in su, anche ...

Vaccino Covid-19 dai 12 anni? Ecco cosa sappiamo Fondazione Umberto Veronesi Il virus nel naso e per pochi giorni: cosa è cambiato Nei vaccinati con doppia dose il virus sparisce dopo 72 ore senza provocare grossi sintomi: in quei tre giorni, però, si può trasmettere a chi non è vaccinato. Gli Usa pensano di reintrodurre le masch ...

Covid, positivi dopo il vaccino: ecco cosa è emerso da uno studio italiano È ormai noto che le persone immunizzate con il vaccino anti Covid possono risultare positive al coronavirus, soprattutto con i ceppi virali che riescono a ...

