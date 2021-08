Un dipartimento per la cyber-sicurezza. Biden punta 10 miliardi (Di martedì 3 agosto 2021) Tante agenzie e tantissimi miliardi, ma forse un approccio ancora poco coordinato alla cyber-security per gli Stati Uniti. È per questo che tra esperti e addetti ai lavori d’oltreoceano torna la proposta per un “Department of cybersecurity”, un dipartimento a livello di gabinetto presidenziale con un’intera amministrazione alle sue dipendenze. Tra gli ultimi a lanciarla, sulla colonne di DefenseOne, c’è David Brumley, ceo di ForAllSecure, società con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania, impegnata nello sviluppo di soluzioni per la sicurezza informatica. L’ultimo prodotto sviluppato (Mayhem) permette di ... Leggi su formiche (Di martedì 3 agosto 2021) Tante agenzie e tantissimi, ma forse un approccio ancora poco coordinato alla-security per gli Stati Uniti. È per questo che tra esperti e addetti ai lavori d’oltreoceano torna la proposta per un “Department ofsecurity”, una livello di gabinetto presidenziale con un’intera amministrazione alle sue dipendenze. Tra gli ultimi a lanciarla, sulla colonne di DefenseOne, c’è David Brumley, ceo di ForAllSecure, società con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania, impegnata nello sviluppo di soluzioni per lainformatica. L’ultimo prodotto sviluppato (Mayhem) permette di ...

