Tra Seul e Pyongyang torna il sereno (ma fino a un certo punto) (Di martedì 3 agosto 2021) torna la distensione tra le due Coree? Seul e Pyongyang hanno raggiunto un accordo per ristabilire una linea di comunicazione, il 27 luglio, e riprendere così il dialogo politico. In particolare, il disgelo è avvenuto dopo uno scambio di lettere tra i leader dei rispettivi Paesi, Moon Jae-in e Kim Jong-un, a partire dallo scorso aprile. «Ora, l'intera nazione coreana desidera vedere le relazioni Nord-Sud riprendersi dalla battuta d'arresto e dalla stagnazione il prima possibile» ha dichiarato l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna. Il portavoce del governo sudcoreano, Park Soo-hyun, ha dal canto suo affermato che i due leader puntino a ... Leggi su panorama (Di martedì 3 agosto 2021)la distensione tra le due Coree?hanno raggiunto un accordo per ristabilire una linea di comunicazione, il 27 luglio, e riprendere così il dialogo politico. In particolare, il disgelo è avvenuto dopo uno scambio di lettere tra i leader dei rispettivi Paesi, Moon Jae-in e Kim Jong-un, a partire dallo scorso aprile. «Ora, l'intera nazione coreana desidera vedere le relazioni Nord-Sud riprendersi dalla battuta d'arresto e dalla stagnazione il prima possibile» ha dichiarato l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna. Il portavoce del governo sudcoreano, Park Soo-hyun, ha dal canto suo affermato che i due leader puntino a ...

