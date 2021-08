Serie C, l’allarme sul campionato: “tante chiacchiere, è sempre più a rischio” (Di martedì 3 agosto 2021) “In queste settimane sono rimasto in silenzio ad assistere a tante chiacchiere ma adesso – e solo dopo aver parlato con presidenti e dirigenti – intervengo per farmi portavoce di tanto malumore”. L’ex dirigente Andrea Borghini, già candidato alla presidenza della Lega Pro, interviene per ribadire l’allarme lanciato già mesi scorsi: “Inutile fare proclami e poi fermarsi al solito punto. In questi mesi tante belle parole ma nessun cambiamento, nessun stravolgimento. Il tema è semplice: le risorse economiche”. Il presidente Ghirelli ha ragione quando dice che “è tempo di cambiare per dare una prospettiva di lungo termine al ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 3 agosto 2021) “In queste settimane sono rimasto in silenzio ad assistere ama adesso – e solo dopo aver parlato con presidenti e dirigenti – intervengo per farmi portavoce di tanto malumore”. L’ex dirigente Andrea Borghini, già candidato alla presidenza della Lega Pro, interviene per ribadirelanciato già mesi scorsi: “Inutile fare proclami e poi fermarsi al solito punto. In questi mesibelle parole ma nessun cambiamento, nessun stravolgimento. Il tema è semplice: le risorse economiche”. Il presidente Ghirelli ha ragione quando dice che “è tempo di cambiare per dare una prospettiva di lungo termine al ...

