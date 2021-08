PIL | UPB ottimista | crescita in 2021 può sfiorare 6% Recupero livelli pre-Covid in 2022

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Nelladell’economia italiana potrebbe risultare largamente superiore alle previsioni di qualche mese fa arrivando ail 6 per cento e nella prima meta` del prossimo anno il nostro Paese potrebbe recuperare idi attivita` pre-19. Questa la stima contenuta nella nota sulla congiuntura di agostodell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) che sottolinea come nelle aree piu` sviluppate, prime fra tutte Stati Uniti e Europa, grazie alla disponibilità di vaccini, nel secondo trimestre dell’anno, lasia risultata ...

Advertising

DanielaDaffin : RT @AlbertoLela: L’UPB( ufficio parlamentare di Bilancio) ha dichiarato poco fa che il #PIL italiano crescerà di quasi il 6% nel 2021 e de… - tvbusiness24 : #Pil Italia, l’#Upb alza le stime: nel 2021 sfiora il 6%. Recupero pre-Covid a inizio 2022 - DividendProfit : Italia: UPB, Pil 2021 potrebbe sfiorare 6%. A inizio 2022 possibile recupero livello pre-Covid - anstger : RT @AlbertoLela: L’UPB( ufficio parlamentare di Bilancio) ha dichiarato poco fa che il #PIL italiano crescerà di quasi il 6% nel 2021 e de… - Italia_Notizie : Crescita, l’Upb: Pil 2021 può sfiorare 6%, recupero pre-Covid a inizio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : PIL UPB

Nel complesso l'stima che quest'anno ilaumenterebbe del 5,8 per cento; l'attivita` produttiva verrebbe sostenuta dalla domanda interna, che beneficia ancora di una politica di bilancio ..."Sulla base di stime effettuate dall', il pieno ed efficace utilizzo delle risorse NGEU innalzerebbe ilper circa due punti percentuali entro l'anno prossimo. L'economia italiana si ...Nel complesso l’Upb stima che quest’anno il PIL aumenterebbe del 5,8 per cento; l’attivita` produttiva verrebbe sostenuta dalla domanda interna, che beneficia ancora di una politica di bilancio ..."Nel 2021, secondo le stime UPB, la crescita dell’economia italiana potrebbe risultare largamente superiore alle previsioni di qualche mese fa arrivando a sfiorare il 6 per cento; nella prima metà del ...