Paura a Washington: sparatoria all’esterno, scatta il lockdown del Pentagono (Di martedì 3 agosto 2021) Emergenza sicurezza al Pentagono, scatta il lockdown dell’edificio edificio che ospit il quartier generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America. L’iconico edificio di Washington è stato isolato dalle autorità per una sparatoria avvenuta nei pressi della stazione della metropolitana che si trova vicino alla struttura. “Stiamo chiedendo alla popolazione di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni”, si legge in una nota diffusa su Twitter dal Pentagon Force Protection Agency. “In questo momento, abbiamo appena confermato che il Pentagono è in isolamento. C’è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Emergenza sicurezza alildell’edificio edificio che ospit il quartier generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America. L’iconico edificio diè stato isolato dalle autorità per unaavvenuta nei pressi della stazione della metropolitana che si trova vicino alla struttura. “Stiamo chiedendo alla popolazione di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni”, si legge in una nota diffusa su Twitter dal Pentagon Force Protection Agency. “In questo momento, abbiamo appena confermato che ilè in isolamento. C’è ...

