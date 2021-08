Morte in fabbrica a Modena: operaia di 41 anni dilaniata da una fustellatrice (Di martedì 3 agosto 2021) Modena, 3 ago — Ancora una tragedia sul luogo di lavoro: questa mattina una donna di 41 anni è rimasta uccisa in un terribile incidente avvenuto nell’azienda nella quale era impiegata come operaia. operaia morta in fabbrica a Modena La ditta teatro della sanguinosa Morte è la Bombonette: ubicata in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena, è specializzata nella lavorazione della carta e packaging per pasticceria. Secondo quanto riportato dalla stampa locale la donna sarebbe rimasta incastrata in un macchinario, probabilmente una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 3 agosto 2021), 3 ago — Ancora una tragedia sul luogo di lavoro: questa mattina una donna di 41è rimasta uccisa in un terribile incidente avvenuto nell’azienda nella quale era impiegata comemorta inLa ditta teatro della sanguinosaè la Bombonette: ubicata in via Panaria a Camposanto, in provincia di, è specializzata nella lavorazione della carta e packaging per pasticceria. Secondo quanto riportato dalla stampa locale la donna sarebbe rimasta incastrata in un macchinario, probabilmente una ...

Advertising

maurogab1 : RT @TARTARUGHELIBE4: QUELLO CHE NON TUTTI SANNO COINCIDENZE COME QUANDO SCOPPIO LA FABBRICA DI IDROSSICLORINA? PARLO DELLA.MORTE DI DEL DO… - TARTARUGHELIBE4 : QUELLO CHE NON TUTTI SANNO COINCIDENZE COME QUANDO SCOPPIO LA FABBRICA DI IDROSSICLORINA? PARLO DELLA.MORTE DI DEL… - franzmiku : @Letenebredinot1 Lascia stare, fare battute macabre è un loro marchio di fabbrica. Tutte le loro pubblicità sono ba… -