LIVE Stati Uniti-Spagna 43-43, Olimpiadi basket in DIRETTA: perfetta parità dopo i primi venti minuti (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il secondo quarto, perfetta parità tra i due team. 43-43 LaVine la impatta. 41-43 ANCORA KD! Penetrazione e schiacciata, Team USA è tornato sotto. 39-43 KD riporta Team USA a -4. 36-43 Due liberi a segno per LLull. 36-41 Lillard segna anche il libero aggiuntivo. 35-41 CANESTRO E FALLO PER LILLARD! 33-41 Due liberi a segno per Claver. 33-39 Due punti per Middleton, mentre un canestro di Rodriguez è risultato essere da due e non da tre. 31-40 Schiacciatona di Adebayo. 29-40 Ancora Hernangomez, massimo vantaggio Spagna. 29-38 BOMBA DI RODRIGUEZ! 29-35 ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qua il secondo quarto,tra i due team. 43-43 LaVine la impatta. 41-43 ANCORA KD! Penetrazione e schiacciata, Team USA è tornato sotto. 39-43 KD riporta Team USA a -4. 36-43 Due liberi a segno per LLull. 36-41 Lillard segna anche il libero aggiuntivo. 35-41 CANESTRO E FALLO PER LILLARD! 33-41 Due liberi a segno per Claver. 33-39 Due punti per Middleton, mentre un canestro di Rodriguez è risultato essere da due e non da tre. 31-40 Schiacciatona di Adebayo. 29-40 Ancora Hernangomez, massimo vantaggio. 29-38 BOMBA DI RODRIGUEZ! 29-35 ...

