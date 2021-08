Kit Harington | É stato Il trono di spade a causare i miei problemi di salute mentale

(Di martedì 3 agosto 2021) Kit, durante un'intervista recente, ha rivelato che il finale de Ildie la serie nella sua interezza sono stati la causa dei suoidi. Kitsi è recentemente aperto a proposito dell'impatto che Ildiha avuto sulla sua, rivelando di aver preso una decisione molto importante dopo la conclusione dell'epopea andata in onda su HBO: quella di prendersi un anno di pausa dal lavoro. Durante un'intervista recente estrapolata dal The ...

'Il Trono di Spade' lo ha messo ko., l'intrepido Jon Snow dell'epica serie Hbo terminata nel 2019, svela a Hollywood Reporter di avere avuto problemi mentali e un forte esaurimento nervoso in concomitanza con la fine dello ...Ha cavalcato draghi, ucciso mostruosi Estranei senza pietà ed è addirittura morto e risorto. Eppureha ben impresso nella sua mente il suo momento preferito vissuto sul set de Il Trono di Spade , l'epica serie fantasy che lo ha reso famoso in tutto il mondo, e non è tra questi. ...Kit Harington, durante un'intervista recente, ha rivelato che il finale de Il trono di spade e la serie nella sua interezza sono stati la causa dei suoi problemi di salute mentale. Kit Harington si è ..."Il Trono di Spade" lo ha messo ko. Kit Harington, l'intrepido Jon Snow dell'epica serie Hbo terminata nel 2019, svela a Hollywood Reporter di avere avuto problemi mentali e un forte esaurimento nervo ...