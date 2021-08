Kathy Griffin | “Ho un cancro ai polmoni Se non mi fossi vaccinata contro il Covid starei ancora peggio”

(Di martedì 3 agosto 2021) È un’attrice e una comica molto apprezzata negli Stati Uniti,. Ora deve affrontare un intervento chirurgico del quale lei stessa ha parlato su Twitter: “Sì, ho ilaianche se non ho mai fumato! Dovrò farmi asportare metà del polmone sinistro” ha scritto., 60 anni, ha perso di recente la sorella a causa di un tumore e tre anni fa anche il fratello è morto per lo stesso male. “I medici sono molto ottimisti, dal momento che in questo stadio ilè limitato al polmone sinistro. Se tutto va bene dopo l’operazione non dovrei essere sottoposta né a chemio ...

L'attrice americanaha annunciato su Twitter di avere un cancro ai polmoni e di doversi sottoporre a un pesante intervento chirurgico. 'Dovrò farmi asportare metà del polmone sinistro', ha scritto. La donna,...Una storia drammatica, anche se si spera nel lieto fine. Ha spesso fatto parlare di sé per le sue battute caustiche e la sua comicità molto poco politically correct. Questa volta peròè salita all'onore delle cronache per gravi problemi di salute. L'attrice comica ha infatti annunciato su Twitter di avere un cancro ai polmoni e di doversi sottoporre a un pesante ...Il mondo del cinema è sconvolto, annuncio choc: "Ho un tumore". L'annuncio è arrivato nelle ultime ore, come un fulmine a ciel sereno ...Così, all'improvviso, l'annuncio sui social, come ormai abitudine dei famosi per raccontare la propria vita al pubblico: "Ho un tumore" ...