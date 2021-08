Il Gay Center attacca Jacobs: “Post transfobico”. Ma è una battuta scritta a 17 anni (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago – Ci mancava un’altra idiozia, se vogliamo generosamente definirla così, contro Marcell Jacobs. E puntuale – dopo le assurde insinuazioni della stampa americana e inglese – è arrivata dal Gay Center, associazione che promuove in particolare istanze Lgbt. “Jacobs: spunta Post transfobico. Prenda le distanze e si unisca alla corsa dei diritti“, scrive il Gay Center. In pratica questi fenomeni della spulciata social sono andati a ripescare un tweet della medaglia d’oro olimpica risalente al 13 agosto 2013. Sì, avete capito bene, un cinguettio di ben nove anni fa. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago – Ci mancava un’altra idiozia, se vogliamo generosamente definirla così, contro Marcell. E puntuale – dopo le assurde insinuazioni della stampa americana e inglese – è arrivata dal Gay, associazione che promuove in particolare istanze Lgbt. “: spunta. Prenda le distanze e si unisca alla corsa dei diritti“, scrive il Gay. In pratica questi fenomeni della spulciata social sono andati a ripescare un tweet della medaglia d’oro olimpica risalente al 13 agosto 2013. Sì, avete capito bene, un cinguettio di ben novefa. ...

