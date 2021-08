Il delirio di Eleonora Brigliadori contro i vaccini | «Vi stanno uccidendo | non sarete più figli di Dio»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 3 agosto 2021) Un fiume di parole.continua la sua paradossale lottail vaccino anti Covid. Le sue dichiarazioni lasciano stupiti, c’è chi parla di. E sul web partono insulti a raffica, «follia», «è da curare». Tutto avviene quando l’ex attrice viene intervistata dai giornalisti in occasione di uno spot a favore del vaccino in Abruzzo.urla«Fermate le vaccinazioni e i tamponi», ha detto, come riportano molti quotidiani. «Togliete le ...