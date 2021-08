Football Manager e FIFA 22: il calcio virtuale sta abbattendo sempre più barriere – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 3 agosto 2021) Football Manager e FIFA 22 sono tra le prime serie ad aprirsi sempre più verso un pubblico femminile, aiutando ad abbattere sempre più barriere.. Inutile far finta di nulla. Il calcio femminile sta diventando sempre più popolare. E la cosa più strana è che si tratta di una “moda” in arrivo dagli USA, non dall’Europa o il Sud America, storicamente le culle del Football. Lì, infatti, il calcio femminile, conosciuto anche con l’infame nome di soccer, è ben più che una novità da tanti, tantissimi anni. È uno degli sport più ... Leggi su helpmetech (Di martedì 3 agosto 2021)22 sono tra le prime serie ad aprirsipiù verso un pubblico femminile, aiutando ad abbatterepiù.. Inutile far finta di nulla. Ilfemminile sta diventandopiù popolare. E la cosa più strana è che si tratta di una “moda” in arrivo dagli USA, non dall’Europa o il Sud America, storicamente le culle del. Lì, infatti, ilfemminile, conosciuto anche con l’infame nome di soccer, è ben più che una novità da tanti, tantissimi anni. È uno degli sport più ...

Advertising

Multiplayerit : Football Manager e FIFA 22: il calcio virtuale sta abbattendo sempre più barriere - fmirag : @Swaffle_7 Tu sei quello che poi dice “ma no si fa per scherzare non ho nulla contro Cherubini” ma poi torni a insu… - SandroSca : @_faber1971_ 'Se penso che'? Hai Chiellini, Bonucci, de Ligt, Demiral L'operazione 'lenitiva' (giocatore che puoi c… - FioriEmanuele : RT @Davide_m9: Offrono 10 milioni ogni 12 ore, realistico sto Football Manager 2022 - NandoPiscopo1 : @Spikol88 @Mickybit22 @CorkScrew12 @teo_acm Mi fa morire che ti ha spiegato tutto lui nel dettaglio (da competente)… -