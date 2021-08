Ferrari, piove sul bagnato: il motore di Leclerc non è più utilizzabile (Di martedì 3 agosto 2021) Brutte notizie per la Ferrari. L'incidente del via in Ungheria, che è costato il ritiro a Charles Leclerc, ha avuto conseguenze anche peggiori per la SF21 del monegasco. Il Cavallino ha infatti ... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) Brutte notizie per la. L'incidente del via in Ungheria, che è costato il ritiro a Charles, ha avuto conseguenze anche peggiori per la SF21 del monegasco. Il Cavallino ha infatti ...

Advertising

dinoadduci : Ferrari, piove sul bagnato: il motore di Leclerc non è più utilizzabile - RobertoGueli : RT @Gazzetta_it: Ferrari, piove sul bagnato: il motore di Leclerc non è più utilizzabile #F1 - AntonioFantastk : RT @Gazzetta_it: Ferrari, piove sul bagnato: il motore di Leclerc non è più utilizzabile #F1 - Gazzetta_it : Ferrari, piove sul bagnato: il motore di Leclerc non è più utilizzabile #F1 - PieroLadisa : Piove sul bagnato in casa #Ferrari. Il motore montato sulla SF21 di #Leclerc è risultato compromesso dopo l'inciden… -