Calcio e Coronavirus, Zenga “raddoppia” i vaccini: “Cosa non si fa per amore” (Di martedì 3 agosto 2021) C'è chi non si vaccina e chi decide di farne addirittura due. E' il caso di Walter Zenga che dopo la prima somministrazione del siero cinese Sinopharm, ha deciso di vaccinarsi con Pfizer, per amore... del Calcio. Il post Instagram dell'"Uomo ragno" Leggi su mediagol (Di martedì 3 agosto 2021) C'è chi non si vaccina e chi decide di farne addirittura due. E' il caso di Walterche dopo la prima somministrazione del siero cinese Sinopharm, ha deciso di vaccinarsi con Pfizer, per... del. Il post Instagram dell'"Uomo ragno"

Advertising

Mediagol : Calcio e Coronavirus, Zenga “raddoppia” i vaccini: “Cosa non si fa per amore” - p_reichlin : @AlfredoPedulla Il coronavirus del calcio?…i procuratori! - NewSicilia : +++ULTIM'ORA #CALCIOCATANIA+++ Ancora problemi in casa rossazzurra, scoperto un nuovo calciatore positivo al… - JuventusUn : Batosta shock per la #Juve, arriva la notizia che #Agnelli temeva: la societa' rischia addirittura di.. I DETTAGLI?… - andreastoolbox : Coronavirus Italia, contagi Covid di oggi 3 agosto: dati e news | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coronavirus Catania, un altro caso di positività al Covid - 19 fra i giocatori CATANIA - Il Catania , in un comunicato societario, ha reso noto un altro caso di positività al Coronavirus fra i giocatori. In data lunedì 2 agosto la squadra si è sottoposta ai test appositi, dove è venuto fuori il suddetto imprevisto: il giocatore è stato posto subito in isolamento secondo le ...

Walter Zenga, quattro dosi di vaccino per poter rientrare in Italia Perché? Per avere il Green Pass e poter stare in Italia a seguire il mio amato calcio. Unico neo: ... Due dosi di Sinopharm e due di Pfizer, dunque doppio vaccino contro il Coronavirus, probabilmente ...

Coronavirus oggi. Iss: balzo contagi maschi under-40, effetto Europei calcio Il Sole 24 ORE Calcio e Coronavirus, Zenga “raddoppia” i vaccini: “Cosa non si fa per amore” C'è chi non si vaccina e chi decide di farne addirittura due. E' il caso di Walter Zenga che dopo la prima somministrazione del siero cinese Sinopharm, ha deciso di vaccinarsi con Pfizer, per amore ...

Catania, un altro calciatore positivo al Covid-19 CATANIA – Il Calcio Catania rende noto che i test molecolari effettuati ieri hanno evidenziato la positività al Covid-19 di un altro calciatore, immediatamente posto in isolamento secondo le direttive ...

CATANIA - Il Catania , in un comunicato societario, ha reso noto un altro caso di positività alfra i giocatori. In data lunedì 2 agosto la squadra si è sottoposta ai test appositi, dove è venuto fuori il suddetto imprevisto: il giocatore è stato posto subito in isolamento secondo le ...Perché? Per avere il Green Pass e poter stare in Italia a seguire il mio amato. Unico neo: ... Due dosi di Sinopharm e due di Pfizer, dunque doppio vaccino contro il, probabilmente ...C'è chi non si vaccina e chi decide di farne addirittura due. E' il caso di Walter Zenga che dopo la prima somministrazione del siero cinese Sinopharm, ha deciso di vaccinarsi con Pfizer, per amore ...CATANIA – Il Calcio Catania rende noto che i test molecolari effettuati ieri hanno evidenziato la positività al Covid-19 di un altro calciatore, immediatamente posto in isolamento secondo le direttive ...