Biles | «Noi atleti non siamo solo spettacolo | parliamo di più della salute mentale»

Simone Biles è tornata e ha vinto la medaglia di bronzo alla trave. Si era fermata e aveva detto: "Non appena metto i piedi sul tappeto siamo solo io e la mia testa e abbiamo a che fare con i demoni. Devo fare ciò che è bene per me e concentrarmi sulla mia salute mentale». Oggi è tornata con un esercizio ridotto alla trave. Non mi fido più di me stessa come prima, non so se è una questione di età. Sono un po' più nervosa: sento di non divertirmi più come prima. Noi atleti non siamo solo spettacolo noi atleti

