Banti-Tita d' oro | Webuild “Vela metafora della vita”

(Di martedì 3 agosto 2021) MILANO (ITALPRESS) – Una grande soddisfazione e tanto orgoglio. L'oro vinto dai velisti azzurri Caterina(Circolo Canottieri Aniene di Roma) e Ruggeroalle Olimpiadi di Tokyo, regala queste sensazioni ache festeggia un successo al quale ha avuto l'onore di poter contribuire supportando da anni il Circolo Canottieri Aniene di Roma. “Lo sport è una, laancora di più, degli ingredienti che occorrono per avere successo nellae nel lavoro: passione, impegno, mani al lavoro per governare le vele e sfruttare le condizioni del vento e...

Un'altra mattina da sballo. L'undicesima giornata delle Olimpiadi di T okyo 2020 regala un'altra fantastica medaglia d'oro : nella vela , classe Nacra 17, Caterina Mariannae Ruggerohanno centrato la grande impresa. Ed è il primo oro 'misto' per l'italia ai Giochi. Ma non è finita qui perchè nel ciclismo su pista uno stratosferico Filippo Ganna trascina il ...Medaglia d'oro per Caterinae Ruggeronella categoria Nacra 17 alle Olimpiadi di Tokyo. 'Siamo orgogliosi di aver contribuito ad associare il nome di Webuild a ragazzi che hanno scritto la storia', sottolinea Massimo ...MILANO (ITALPRESS) – Una grande soddisfazione e tanto orgoglio. L’oro vinto dai velisti azzurri Caterina Banti (Circolo Canottieri Aniene di Roma) e Ruggero Tita alle Olimpiadi di Tokyo, regala queste ...Oro misto nella vela con Ruggero Tita e Caterina Banti e l’Italia sale a quota 29 nel medagliere. Un traguardo che neanche a Londra 2012 o Rio 2016 era stato tagliato. Ai Giochi ...