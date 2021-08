Assegno ponte per i figli: partenza boom, i numeri (Di martedì 3 agosto 2021) partenza col botto per l’Assegno temporaneo: sono quasi 250 mila, per l’esattezza 248.868, le domande inviate all’Inps nel mese di luglio per la misura ponte messa a punto dal Governo a sostegno di genitori con figli minorenni che non beneficiano degli assegni al nucleo familiare, in attesa del debutto dell‘Assegno unico e universale, dal 1 gennaio 2022. La misura interessa lavoratori autonomi, professionisti, partite Iva, disoccupati senza indennità e tutti coloro che non hanno un reddito familiare prevalente (almeno per il 70%) da lavoro dipendente o assimilati. Primi numeri alla mano, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021)col botto per l’temporaneo: sono quasi 250 mila, per l’esattezza 248.868, le domande inviate all’Inps nel mese di luglio per la misuramessa a punto dal Governo a sostegno di genitori conminorenni che non beneficiano degli assegni al nucleo familiare, in attesa del debutto dell‘unico e universale, dal 1 gennaio 2022. La misura interessa lavoratori autonomi, professionisti, partite Iva, disoccupati senza indennità e tutti coloro che non hanno un reddito familiare prevalente (almeno per il 70%) da lavoro dipendente o assimilati. Primialla mano, ...

