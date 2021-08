A Tokyo debutta l'arrampicata: Laura Rogora punta a una medaglia (Di martedì 3 agosto 2021) All'affollato ballo delle debuttanti di queste Olimpiadi di Tokyo, esordisce oggi alle 10 anche l'arrampicata sportiva con le sue tre prove: speed, che sommerà i tempi di due manche, boulder, e lead (... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021) All'affollato ballo dellenti di queste Olimpiadi di, esordisce oggi alle 10 anche l'sportiva con le sue tre prove: speed, che sommerà i tempi di due manche, boulder, e lead (...

LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si comincia con il salto triplo! Subito tre azzurri in gara! 1.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dell'atletica leggera in questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il borsino e le speranze di medaglia di ...

A Tokyo debutta l'arrampicata: Laura Rogora punta a una medaglia La Gazzetta dello Sport LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: c’è Sibilio in finale, debutta l’atteso Eseosa Desalu CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il borsino e le speranze di medaglia di martedì 3 agosto - Il riepilogo delle gare del 2 agosto Buongiorno o buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIR ...

Il debutto ufficiale in Supercoppa il 4 settembre Con l’attenzione di tutto il movimento concentrata sulle imprese della nazionale di Meo Sacchetti alle Olimpiadi di Tokyo, e con la querelle legata alla capienza degli impianti che verrà ...

