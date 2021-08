Via al cashback in autostrada: ecco come funziona (Di lunedì 2 agosto 2021) Arriva il cashback in autostrada che riguarda le tratte interessate a lavori e quindi a rallentamenti. ecco come funziona Da adesso il cashback coinvolge anche i pedaggi autostradali. Questo tipo di cashback è attuato nei pedaggi in caso di code dovute alla presenza di cantieri sulla rete autostradale. Ad annunciarne l’introduzione l’amministratore delegato di Aspi, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 2 agosto 2021) Arriva ilinche riguarda le tratte interessate a lavori e quindi a rallentamenti.Da adesso ilcoinvolge anche i pedaggili. Questo tipo diè attuato nei pedaggi in caso di code dovute alla presenza di cantieri sulla retele. Ad annunciarne l’introduzione l’amministratore delegato di Aspi, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

lillydessi : Autostrade, al via il cashback dei pedaggi in caso di cantieri: come funziona - Corriere della Sera - infoiteconomia : Autostrade, al via il cashback dei pedaggi in caso di cantieri: come funziona - infoiteconomia : Cashback, al via un nuovo rimborso: chi ne usufruisce e come ottenerlo - zazoomblog : Cashback al via un nuovo rimborso: chi ne usufruisce e come ottenerlo - #Cashback #nuovo #rimborso: - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Autostrade, da agosto al via il cashback dei pedaggi: come funziona (e quando scatta) -