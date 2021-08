UFFICIALE - Seguito anche dal Napoli, Kaio Jorge è un nuovo calciatore della Juventus: le cifre (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Santos ha ufficializzato la cessione di Kaio Jorge alla Juventus tramite il proprio profilo Twitter. Bianconeri che hanno battuto la concorrenza tutta italiana, nonostante essere stati gli ultimi a piombare sul brasiliano. Sull'attaccante 19enne infatti c'erano da tempo Milan e Napoli, con i rossoneri che sembravano vicinissimi ad acquistarlo, prima del blitz bianconero. Al Santos andranno 3 milioni, metà adesso e metà a gennaio, più uno di bonus legati alle presenze. Per il giocatore contratto fino al 2026 da 2,5 milioni l'anno. Di Seguito il Tweet dei brasiliani: O Santos FC e a ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Santos ha ufficializzato la cessione diallatramite il proprio profilo Twitter. Bianconeri che hanno battuto la concorrenza tutta italiana, nonostante essere stati gli ultimi a piombare sul brasiliano. Sull'attaccante 19enne infatti c'erano da tempo Milan e, con i rossoneri che sembravano vicinissimi ad acquistarlo, prima del blitz bianconero. Al Santos andranno 3 milioni, metà adesso e metà a gennaio, più uno di bonus legati alle presenze. Per il giocatore contratto fino al 2026 da 2,5 milioni l'anno. Diil Tweet dei brasiliani: O Santos FC e a ...

