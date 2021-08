Torino, Juric su Pjaca: “Mi aspetto tanto da lui. Sta tornando un giocatore…” (Di lunedì 2 agosto 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato il tecnico del Torino Juric: “Mi aspetto tanto da lui. Marko lo conosco bene, volevo portarlo già all’Hellas: nella sua vita ha avuto tanta sfortuna, però lo scorso anno ha ritrovato continuità al Genoa. Sta tornando un giocatore vero”. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Torino, Juric vuole esplicitamente in squadra Chiquinho e Barak Probabili formazioni Torino-Udinese, 11^ giornata di Serie A ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato il tecnico del: “Mida lui. Marko lo conosco bene, volevo portarlo già all’Hellas: nella sua vita ha avuto tanta sfortuna, però lo scorso anno ha ritrovato continuità al Genoa. Staun giocatore vero”. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::vuole esplicitamente in squadra Chiquinho e Barak Probabili formazioni-Udinese, 11^ giornata di Serie A ...

