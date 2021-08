Tokyo 2020, Jacobs e Tamberi ringraziano i compagni: il toccante discorso degli atleti in piedi sulla sedia (Di lunedì 2 agosto 2021) Immortalati dal mezzofondista Yeman Crippa, gli azzurri Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, dopo gli ori conquistati alle Olimpiadi, hanno tenuto un toccante discorso ai compagni di avventura a Tokyo. In piedi sulla sedia, Tamberi e Jacobs hanno ringraziato commossi i loro compagni. E Jacobs, con voce emozionata, rivela: “È da ieri mattina che non dormo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Immortalati dal mezzofondista Yeman Crippa, gli azzurri Marcelle Gianmarco, dopo gli ori conquistati alle Olimpiadi, hanno tenuto unaidi avventura a. Inhanno ringraziato commossi i loro. E, con voce emozionata, rivela: “È da ieri mattina che non dormo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

