Telescopio, non nel nome di Webb (Di martedì 3 agosto 2021) Che cosa c'è in un nome? Parafrasando William Shakespeare, potremmo dire che quello che chiamiamo Telescopio continuerà pur sempre a osservare le stelle se anche lo chiamassimo con un altro nome. Eppure, da qualche mese, quattro combattivi membri della comunità astronomica hanno lanciato una campagna esigendo alla Nasa di cambiare il nome del suo prossimo Telescopio spaziale: il successore dell'emblematico e ormai iconico Hubble Space Telescope, che tante immagini mozzafiato ci ha regalato in questi ultimi decenni e che ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Telescopio non Lo spettacolo di Saturno, si inchina coi suoi anelli ... insieme ai satelliti più brillanti del pianeta, è meglio usare un telescopio, anche piccolo", ... questo - spiega l'astrofisico - fa sì che la turbolenza atmosferica non consenta agli occhi dei curiosi ...

Tre galassie in collisione ... negli anni, grazie a questi bonus, non solo sono state realizzate immagini di grande suggestione, ... come quelle in programmazione per il telescopio Webb .

Ecco le galassie che si stanno cannibalizzando a vicenda: l'incredibile foto di Hubble Un'altra, incredibile foto è appena giunta dal Telescopio Spaziale Hubble, mostrandoci l'incredibile violenza di un 'tiro alla fune' cosmico.

