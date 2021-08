PS5 | ' i tempi di caricamento degli SSD Gen4 con specifiche consigliate sono alla pari con l' SSD interno'

(Di lunedì 2 agosto 2021) Gli SSDcon leelencate da Sonyquasi indistinguibili dall'SSDdi PlayStation 5, secondo Mike Fitzgerald, Director of Core Technology di Insomniac Games. Su Twitter Fitzgerald ha confermato che Insomniac ha già eseguito alcuni test con Ratchet & Clank: Rift Apart con diversi SSD che soddisfacevano lee i risultatistati piuttosto impressionanti, poiché non c'era quasi nessuna differenza nelle prestazioni rispetto all'SSDdi PlayStation 5. "Le unità ...

Eurogamer_it : 'I tempi di caricamento di #PS5 con SSD Gen4 e specifiche consigliate sono alla pari con l'SSD interno'. -

