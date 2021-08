Perché la pagina Wikipedia di De Donno non è stata raggiungibile per alcune ore

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 2 agosto 2021) Far finta di conoscere le dinamiche della rete e poi non sapere come la rete protegga se stessa (e chi ne usufruisce) da facili speculazioni e complotti. Nella giornata di domenica 1 agosto, ladi Giuseppe Desunon èperore. Un evento che ha fatto sobbalzare sulla sedia i facili solletichi dei complottisti e cospirazionisti che hanno subito gridato ai “poteri forti” che, anche dopo la sua morte, vorrebbero mettere in silenzio il ricordo del medico. Ovviamente, però, la spiegazione è un’altra ed è tecnica. LEGGI ANCHE > La famiglia di ...