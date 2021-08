Muore a 25 anni per un sarcoma: la famiglia raccoglie fondi per il Pascale (Di lunedì 2 agosto 2021) Stefano aveva 25 anni quando se ne è andato, sconfitto da un sarcoma che dopo un anno di cure non gli ha lasciato scampo. " Ma il suo breve passaggio sulla terra non può e non deve essere vano " ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 2 agosto 2021) Stefano aveva 25quando se ne è andato, sconfitto da unche dopo un anno di cure non gli ha lasciato scampo. " Ma il suo breve passaggio sulla terra non può e non deve essere vano " ...

Advertising

borghi_claudio : Dati comune di Milano. Morti giornalieri largamente inferiori alla media dei morti dei cinque anni precedenti. Ospe… - borghi_claudio : Che una madre che non ha contagiato nessuno debba giustificarsi nel giorno in cui muore sua figlia di 11 anni (che… - Adnkronos : Malore sul set per Jay #Pickett, la star di #GeneralHospital muore a 60 anni. - LifeJoining : RT @gael99: Ha un #malore improvviso durante la notte, Samuele muore in casa a soli 20 anni - infoitinterno : Muore una donna di 36 anni, accusa malore dopo parto Cronaca -