Milan, giocatore del CSKA Mosca più lontano. Che frecciata di Babayev (Di lunedì 2 agosto 2021) Il fatto che Nikola Vlasic fosse un obiettivo di mercato del Milan era certo. Non appunto il trequartista croato del CSKA Mosca era un nome sul taccuino di Maldini e Massara. Sul futuro del centrocampista ha parlato anche Roman Babayev, CEO del club russo: “Nikola ha definito la sua posizione, vuole lottare per le competizione europee. Ma volere e avere una tale opportunità sono due cose diverse . Il club dovrebbe ricevere un’offerta all’altezza, ma finora non è arrivata. C’è stato interesse per Vlasic ma non c’è una proposta che il club ritiene idonea” Queste sono state le parole del CEO del CSKA ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) Il fatto che Nikola Vlasic fosse un obiettivo di mercato delera certo. Non appunto il trequartista croato delera un nome sul taccuino di Maldini e Massara. Sul futuro del centrocampista ha parlato anche Roman, CEO del club russo: “Nikola ha definito la sua posizione, vuole lottare per le competizione europee. Ma volere e avere una tale opportunità sono due cose diverse . Il club dovrebbe ricevere un’offerta all’altezza, ma finora non è arrivata. C’è stato interesse per Vlasic ma non c’è una proposta che il club ritiene idonea” Queste sono state le parole del CEO del...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - Sgang198 : @SergioFiscion @rajonee09 Con l'Atalanta puoi fare anche prestito con diritto, non è il Milan che ti spedisce indie… - mauricetti : @acmilan @simonkjaer1989 Grande Simon, fieri che tu sia un giocatore del Milan. Grande coraggio, grande cuore???? - Frances32959929 : @HitILVLASICIANO Sinceramente mi sembra lo stesso acquisto di Kjaer. Non entusiasmava ..ma giocatore di calcio conc… - trivilinolori : @KSport24 @lucamin81 @DiMarzio @juventusfc @Atalanta_BC Il Milan non aveva intenzione di buttarlo, tanto mi basta p… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan giocatore Sconcerti a CM: 'Allegri in posizione di forza, Ronaldo ha solo da perdere. Kane - City? Per Guardiola meglio Lautaro' Che ruolo può avere Giroud in questo Milan? 'Può avere un ruolo importante, il francese è un giocatore intatto, integro. I gol li ha sempre fatti, continuerà a farli. Anche se oggi è difficile ...

Calciomercato 2021, tutte le trattative. Voci su Ronaldo via dalla Juve Il Milan , intanto, vorrebbe prelevare Ziyech dal Chelsea in prestito. L'operazione non è semplice ... Il giocatore del Benfica piace anche ad Atletico Madrid e Barcellona, ma al momento è in vantaggio ...

Giroud su Ziyech: "È un grande calciatore. Milan? Più giocatori di qualità ci sono meglio è" Milan News Che ruolo può avere Giroud in questo? 'Può avere un ruolo importante, il francese è unintatto, integro. I gol li ha sempre fatti, continuerà a farli. Anche se oggi è difficile ...Il, intanto, vorrebbe prelevare Ziyech dal Chelsea in prestito. L'operazione non è semplice ... Ildel Benfica piace anche ad Atletico Madrid e Barcellona, ma al momento è in vantaggio ...