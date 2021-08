La solita fuffa gialloverde su Mps

(Di lunedì 2 agosto 2021) Certi amori, si sa, non finiscono. E quello tra Lega e M5s per il fantasovranismo bancario ha fatto il suo immenso giro per tornare a professare lo stesso verbo intorno a Mps. “No alla svendita, ci vuole più tempo”, grida Matteo Salvini. “No alla svendita, prendiamo tempo”, concorda la grillina Carla Ruocco. Ed entrambi vagheggiano improbabili “operazioni ispirate alla creazione di realtà significative e più competitive” (cit. Ruocco), ovvero la “creazione del terzo polo bancario italiano, avvicinando a Mps, con la regia dello stato, altri istituti emiliani, liguri o pugliesi per poter trasformare Mps nella Banca dei Territori” (cit. Salvini, che più che un terzo polo prospetta un ...

Il Foglio

Matteo Salvini, Giuseppe Conte e l'asse sovranista sulle banche: agire poco, protestare molto