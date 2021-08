Inter, Chelsea su Lukaku: ma servono più di 100 milioni. E lui non vuole partire (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo una stagione da 24 gol in Serie A con tanto di Scudetto, l’Inter non ha nessuna intenzione di cedere Romelu Lukaku e lui non avrebbe nessuna voglia di lasciare Milano. Anche per questo motivo, per convincere la società nerazzurra a cedere l’attaccante belga serviranno più di 100 milioni di euro, come riporta ‘Sky Sports UK’. La squadra Interessata è il Chelsea che è alla disperata ricerca di un bomber dopo la stagione sottotono di Werner. Il Chelsea cedette Lukaku all’Everton nell’estate 2014 per 28 milioni di sterline e provò a riprenderlo tre anni ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo una stagione da 24 gol in Serie A con tanto di Scudetto, l’non ha nessuna intenzione di cedere Romelue lui non avrebbe nessuna voglia di lasciare Milano. Anche per questo motivo, per convincere la società nerazzurra a cedere l’attaccante belga serviranno più di 100di euro, come riporta ‘Sky Sports UK’. La squadraessata è ilche è alla disperata ricerca di un bomber dopo la stagione sottotono di Werner. Ilcedetteall’Everton nell’estate 2014 per 28di sterline e provò a riprenderlo tre anni ...

Advertising

repubblica : Inter, nuovo affondo Chelsea: e ora Lukaku vacilla - capuanogio : ?? Il #Chelsea ha contattato #Lukaku offrendogli uno stipendio superiore ai 10 milioni netti a stagione per tornare… - sportface2016 : #Inter, per #Lukaku servono più di 100 milioni. E lui non vuole partire - salda__ : RT @repubblica: Inter, nuovo affondo Chelsea: e ora Lukaku vacilla - news24_inter : Doppio assalto a #Lukaku ?? -