Incendi a Pescara: dall'alto, la pineta Dannunziana è un buco nero nel verde (Di lunedì 2 agosto 2021) UN ENORME buco nero - Metà del verde si tinge di nero: l'area della Riserva naturale pineta Dannunziana, polmone verde di Pescara, devastata dal rogo che ieri pomeriggio ha interessato tutta la zona ...

Agenzia_Ansa : La Riserva Dannunziana di Pescara sta bruciando e nella zona sud della città sono al lavoro decine di uomini delle… - HuffPostItalia : Italia tra incendi e grandine. Brucia Pescara: fuga dalle spiagge e scuola in fiamme - fattoquotidiano : Abruzzo, brucia la Pineta Dannunziana di Pescara: cinque in ospedale per intossicazione. Incendi anche in provincia… - giufortu : @Il_Centro Gravissimi gli attentati al territorio della nostra regione. Ma la parte buona dell' #Abruzzo si rialzer… - LuigiF97101292 : RT @Pgreco_: Mi ha scritto mezzo mondo. In più luoghi della costa abruzzese sono divampati incendi enormi. A #Pescara è un vero DISASTRO.… -