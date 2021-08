Il volo di Gianmarco Tamberi (Di lunedì 2 agosto 2021) «Sono stati anni difficilissimi. E finalmente posso dire che ne è valsa la pena». La vittoria dell’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto non è soltanto la storia del primo oro olimpico dell’atletica azzurra dal 2008, il primo vinto nello stadio da Los Angeles 1984 con pochi minuti di vantaggio su Marcell Jacobs. È la storia di un’ossessione, di una rivincita inseguita per cinque anni e raggiunta quando meno sembrava possibile. Soprattutto, è la storia di un atleta che nell’atto decisivo ha rinunciato a molte delle cose che lo avevano reso celebre. Perdendo qualcosa di quella sbruffoneria che, in cinque anni di sconfitte, gli aveva alienato molti ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 2 agosto 2021) «Sono stati anni difficilissimi. E finalmente posso dire che ne è valsa la pena». La vittoria dell’oro dinel salto in alto non è soltanto la storia del primo oro olimpico dell’atletica azzurra dal 2008, il primo vinto nello stadio da Los Angeles 1984 con pochi minuti di vantaggio su Marcell Jacobs. È la storia di un’ossessione, di una rivincita inseguita per cinque anni e raggiunta quando meno sembrava possibile. Soprattutto, è la storia di un atleta che nell’atto decisivo ha rinunciato a molte delle cose che lo avevano reso celebre. Perdendo qualcosa di quella sbruffoneria che, in cinque anni di sconfitte, gli aveva alienato molti ...

lUltimoUomo : Storia di un'ossessione diventata oro olimpico. - mebufalino : RT @Aci_Airport: ?? RITARDO PARTENZE Si avvisano i passeggeri per Tokyo che la partenza del volo subirà un lieve ritardo per il passaggio ne… - ailinon80 : RT @Aci_Airport: ?? RITARDO PARTENZE Si avvisano i passeggeri per Tokyo che la partenza del volo subirà un lieve ritardo per il passaggio ne… - misainthesky : RT @Aci_Airport: ?? RITARDO PARTENZE Si avvisano i passeggeri per Tokyo che la partenza del volo subirà un lieve ritardo per il passaggio ne… - davidekobayashi : RT @Aci_Airport: ?? RITARDO PARTENZE Si avvisano i passeggeri per Tokyo che la partenza del volo subirà un lieve ritardo per il passaggio ne… -