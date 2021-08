Il pastorinho di via Bellerio | ovvero il taumaturgo Matteo Salvini

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 2 agosto 2021) Non c’è dubbio che il conservatorismo in seno alla Chiesa cattolica sia pienamente legittimo e coerente col vissuto di fede. «Il problema», come osserva il teologo gesuita Antonio Spadaro, «è quando il conservatorismo politico utilizza la religione per i propri interessi. A creare difficoltà non è dunque la posizione che un pastore o un fedele laico può esprimere su determinati temi ecclesiali, ma il mescolamento, che a volte può esserci, del piano politico e di quello religioso, dando così a Cesare quello che è di Dio». Mescolamento che, secondo lo spin doctor del Papa, si ha innanzitutto con «l’uso dei simboli religiosi per la propaganda politica». In questa distorsione di fondo della ...