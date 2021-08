I Mostri | Rob Zombie svela qualche dettaglio dei costumi dei protagonisti

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il regista Robha aggiornato i fan regalando una foto deideidel suo film I. Itorneranno sul grande schermo grazie a Robche ha condiviso una foto chedel look deidei, dopo aver pubblicato i concept art di Lily e Herman. La pre-produzione del progetto è attualmente in corso a Budapest e il regista continua a condividere anticipazioni e informazioni. Iè una delle serie più amate da Rob ...

è una delle serie più amate da Rob Zombie che ora ha scritto online: " Le cose stanno scaldandosi nel dipartimento del guardaroba qui a Budapest. Ecco dei piccoli sguardi ".