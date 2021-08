Google annuncia i Pixel 6 con Tensor, il nuovo processore fatto in casa (Di lunedì 2 agosto 2021) Google ha annunciato questa sera i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, svelandone alcune caratteristiche. Per conoscere tutti i dettagli dovremo aspettare in autunno, quando uscirà il nuovo Android... Leggi su dday (Di lunedì 2 agosto 2021)hato questa sera i nuovi6 e6 Pro, svelandone alcune caratteristiche. Per conoscere tutti i dettagli dovremo aspettare in autunno, quando uscirà ilAndroid...

