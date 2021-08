Gazzetta: parlare di scudetto, per il Napoli, potrebbe non essere delittuoso (Di lunedì 2 agosto 2021) L’amichevole contro il Bayern Monaco, vinta dal Napoli per 3 reti a 0, ha dato modo a Luciano Spalletti di capire di che stoffa è fatta la squadra che ha a disposizione. E mancavano anche diversi attori protagonisti, come Di Lorenzo, Insigne, Meret, oltre agli infortunati Mertens, Lozano e Demme. La Gazzetta dello Sport scrive che Spalletti ha avuto conferma del valore della rosa. “Contro i campioni di Germania, Luciano Spalletti ha avuto modo di verificare sia lo stato fisico della squadra, sia quello tecnico-tattico. Il risultato è stato eclatante, le tre reti rifilate al club bavarese hanno confermato all’allenatore la bontà dell’organico di cui ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) L’amichevole contro il Bayern Monaco, vinta dalper 3 reti a 0, ha dato modo a Luciano Spalletti di capire di che stoffa è fatta la squadra che ha a disposizione. E mancavano anche diversi attori protagonisti, come Di Lorenzo, Insigne, Meret, oltre agli infortunati Mertens, Lozano e Demme. Ladello Sport scrive che Spalletti ha avuto conferma del valore della rosa. “Contro i campioni di Germania, Luciano Spalletti ha avuto modo di verificare sia lo stato fisico della squadra, sia quello tecnico-tattico. Il risultato è stato eclatante, le tre reti rifilate al club bavarese hanno confermato all’allenatore la bontà dell’organico di cui ...

