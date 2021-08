Funerali De Donno, centinaia in piazza tra commozione e compostezza (Di lunedì 2 agosto 2021) Mantova, 2 ago – Un corteo silenzioso e folto omaggia Giuseppe De Donno, i cui Funerali sono in corso nella basilica di Sant’Andrea di Mantova. De Donno, l’ultimo saluto centinaia di persone stanno dando in questo momento il loro omaggio all’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, morto suicida.La chiesa è piena di conoscenti e semplici ammiratori, tanto che è stato consentito di tenere aperti i ponti che danno su piazza Mantegna. Qui altre centinaia di persone, provenienti da fuori Mantova, si sono riunite per salutare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 agosto 2021) Mantova, 2 ago – Un corteo silenzioso e folto omaggia Giuseppe De, i cuisono in corso nella basilica di Sant’Andrea di Mantova. De, l’ultimo salutodi persone stanno dando in questo momento il loro omaggio all’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De, morto suicida.La chiesa è piena di conoscenti e semplici ammiratori, tanto che è stato consentito di tenere aperti i ponti che danno suMantegna. Qui altredi persone, provenienti da fuori Mantova, si sono riunite per salutare ...

