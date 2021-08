Contagi in aumento: alcune regioni a rischio zona gialla per Ferragosto. I piani per evitarlo (Di lunedì 2 agosto 2021) Continuano a risalire i Contagi da Covid - 19 in Italia, e non solo, mettendo alcune regioni a rischio 'zona gialla' e aumentano i ricoveri, soprattutto al sud, anche se le terapie intensive sono al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Continuano a risalire ida Covid - 19 in Italia, e non solo, mettendo' e aumentano i ricoveri, soprattutto al sud, anche se le terapie intensive sono al ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo, Fauci: 'In Usa contagi in aumento ma non ci saranno più lockdown' - IlFriuli : Coronavirus, 22 nuovi casi e ricoveri in aumento. Il 57% dei contagi ha meno di 29 anni. Tre i pazienti in terapia… - leonide35724469 : RT @MPellegrini1988: @RadioSavana Voglio far notate che sono tutti senza mascherina e non ci sarà nessun aumento di contagi. Oltre che cont… - Sudestonlineit : Riportiamo nota del sindaco di Noci Domenico Nisi con la quale viene tassativamente smentita la notizia, diffusa in… - Sudestonlineit : Noci, covid, contagi in aumento ma “nessuna zona rossa” -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi aumento Contagi in aumento: alcune regioni a rischio zona gialla per Ferragosto. I piani per evitarlo E ha imputato l'aumento dei casi in alcune regioni alle feste per gli Europei. Adesso, però, la ...stanno adottando - di norma fino al 5 agosto - per cercare di arginare la risalita dei contagi in ...

Terapie intensive occupate al 3%, ma in Sardegna sono al 9% Dal 26 ha iniziato a risalire, rispecchiando l'aumento dei contagi delle settimane passate. In Sardegna si passa dal 5% al 9% in una settimana, ed è la Regione che vede la maggior crescita di terapie ...

Covid, Gimbe: i contagi crescono del 64,8%, i morti del 46%. "Siamo nella quarta ondata" la Repubblica Pfizer e Moderna, aumenta prezzo vaccini (Teleborsa) - Le aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno deciso di aumentare il prezzo dei rispettivi vaccini anti-Covid consegnati all'Ue, perché lo hanno adattato alle varianti. Lo ha confermat ...

europei, 20 giorni dopo sono passati più di 20 giorni dai festeggiamenti per gli europei e iniziano a vedersi i danni... contagi in aumento, come avevano predetto le nostre illustrissime viro-stars Ital ...

E ha imputato l'dei casi in alcune regioni alle feste per gli Europei. Adesso, però, la ...stanno adottando - di norma fino al 5 agosto - per cercare di arginare la risalita deiin ...Dal 26 ha iniziato a risalire, rispecchiando l'deidelle settimane passate. In Sardegna si passa dal 5% al 9% in una settimana, ed è la Regione che vede la maggior crescita di terapie ...(Teleborsa) - Le aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno deciso di aumentare il prezzo dei rispettivi vaccini anti-Covid consegnati all'Ue, perché lo hanno adattato alle varianti. Lo ha confermat ...sono passati più di 20 giorni dai festeggiamenti per gli europei e iniziano a vedersi i danni... contagi in aumento, come avevano predetto le nostre illustrissime viro-stars Ital ...