Calciomercato Juventus, è ufficiale il rinnovo di Chiellini (Di lunedì 2 agosto 2021) La Juventus e Giorgio Chiellini proseguiranno il cammino insieme Con un comunicato ufficiale apparso sulle reti social del club è stato reso noto che la Juventus e Giorgio Chiellini si sono detti di nuovo sì. Pilastro della difesa, roccioso, tenace e con spiccate doti di leadership, il neo campione d’Europa ha firmato un contratto annuale, che lo legherà al club torinese fino al 2023, anno in cui compirà 39 anni. Il “Chiello” veste bianconero dall’età di 21 anni quando venne prelevato dalla Fiorentina nell’ormai lontano 2005 e con la Vecchia Signora, ad oggi, vanta la bellezza di 404 presenze e 27 ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Lae Giorgioproseguiranno il cammino insieme Con un comunicatoapparso sulle reti social del club è stato reso noto che lae Giorgiosi sono detti di nuovo sì. Pilastro della difesa, roccioso, tenace e con spiccate doti di leadership, il neo campione d’Europa ha firmato un contratto annuale, che lo legherà al club torinese fino al 2023, anno in cui compirà 39 anni. Il “Chiello” veste bianconero dall’età di 21 anni quando venne prelevato dalla Fiorentina nell’ormai lontano 2005 e con la Vecchia Signora, ad oggi, vanta la bellezza di 404 presenze e 27 ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il @SassuoloUS aspetta una nuova offerta dalla @juventusfc per #Locatelli. C'è distanza tra le part… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo… - gizzo97 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo primario.… - yutomanga : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato 2021, tutte le trattative. Voci su Ronaldo via dalla Juve Chiellini rinnova con la Juve, Milan su Ziyech Giorgio Chiellini ha rinnovato con la Juventus . Per il difensore campione d'Europa con l'Italia c'è un contratto di due anni, con vista sul Mondiale ...

Messi - Barcellona, Laporta: "Leo vuole il rinnovo, ma la Liga sia più flessibile" ...per il numero uno catalano è dunque vederlo in campo contro Cristiano Ronaldo e la Juventus già ... 'Per Griezmann c'è interesse, ma senza l'offerta giusta...' E a proposito di calciomercato, per il ...

Calciomercato Juve, Demiral via? Torna libero un posto da extracomunitario Tuttosport Chiellini rinnova con la Juventus, contratto fino al 2023 Andrea Agnelli lo aveva anticipato durante la conferenza stampa di presentazione di Allegri e ora è arrivata l'ufficialità: la storia d’amore fra la ...

Juventus, ufficiale il rinnovo di Chiellini Rinnovo fino al 30 giugno 2023. Era nell'aria, ora è ufficiale. Giorgio Chiellini ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2023. Un rinnovo biennale dunque ...

Chiellini rinnova con la Juve, Milan su Ziyech Giorgio Chiellini ha rinnovato con la. Per il difensore campione d'Europa con l'Italia c'è un contratto di due anni, con vista sul Mondiale ......per il numero uno catalano è dunque vederlo in campo contro Cristiano Ronaldo e lagià ... 'Per Griezmann c'è interesse, ma senza l'offerta giusta...' E a proposito di, per il ...Andrea Agnelli lo aveva anticipato durante la conferenza stampa di presentazione di Allegri e ora è arrivata l'ufficialità: la storia d’amore fra la ...Rinnovo fino al 30 giugno 2023. Era nell'aria, ora è ufficiale. Giorgio Chiellini ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2023. Un rinnovo biennale dunque ...