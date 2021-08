Calciomercato Inter: pressing della Serie B su Salcedo. Le ultime (Di lunedì 2 agosto 2021) Salcedo dovrebbe lasciare un’altra volta l’Inter. Sulle sue tracce di sarebbe la Reggina nel campionato di Serie B La Reggina bussa alle porte dell’Inter. Nel mirino del club calabrese, militante nel campionato di Serie B, ci sarebbe infatti Eddie Salcedo. Il giovane attaccante – scrive il Corriere dello Sport – piace alla dirigenza della Reggina che lo vorrebbe prelevare con la formula del prestito. L’ex Verona, tornato dopo la stagione con la maglia scaligera, in queste settimane è stato attentamente valutato in allenamento da Simone Inzaghi. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021)dovrebbe lasciare un’altra volta l’. Sulle sue tracce di sarebbe la Reggina nel campionato diB La Reggina bussa alle porte dell’. Nel mirino del club calabrese, militante nel campionato diB, ci sarebbe infatti Eddie. Il giovane attaccante – scrive il Corriere dello Sport – piace alla dirigenzaReggina che lo vorrebbe prelevare con la formula del prestito. L’ex Verona, tornato dopo la stagione con la maglia scaligera, in queste settimane è stato attentamente valutato in allenamento da Simone Inzaghi. L'articolo proviene ...

